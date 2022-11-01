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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 жовтня.

Завершилася 250 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Окупаційна влада Херсонщини розширила зону "евакуації", що начебто пов'язано з ймовірним застосуванням Збройними Силами "заборонених методів війни".

- 12 країн допомагають Україні відновлювати інфраструктуру після обстрілів.Йдеться про Ізраїль, Іспанію, Італію, Литву, Німеччину, Північну Македонію, Польщу, Республіку Корею, Словаччину, Словенію, Фінляндію та Францію. Уряди та компанії цих країн постачають нам необхідне обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решту очікуємо отримати найближчим часом.

- Сьогодні росіяни атакували військові та цивільні інфраструктурні об’єкти України 55 ракетами, 45 з них збила ППО.

- На Очаківському напрямку росіяни влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям. Дві людини загинули, одна — поранена. Доля ще однієї особи невідома.

- МЗС Молдови оголосило персоною нон ґрата представника посольства рф у Кишиневі. Раніше його викликали до МЗС для пояснень через проліт двох російських ракет над повітряним простором Молдови.



- Президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабного вторгнення приховав документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

- Чехія розробила власний План допомоги Україні, який передбачає фінансову підтримку сумою понад €20 млн протягом 2023-2025 років.

- Болгарія виявилася одним із найбільших непрямих постачальників зброї Україні. За оцінками експертів, наразі Болгарія через посередників поставила в Україну зброї та боєприпасів щонайменше на €1 млрд . Зараз болгарські виробники та торговці зброєю продають свою продукцію переважно в Польщі та Румунії, звідки зброю потім реекспортують в Україну.

- Норвегія приводить своїх військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною росії проти України.

- На Одеській митниці знайшли гелікоптер Мі-2. Він перебував там з 2007 року. Після слідчих дій його передадуть Силам оборони України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них — Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них — по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"У цей час іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо.

Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто задіяний у захисті неба. Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито.

Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Іще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня «друга армія світу» вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде.



Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного. Ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!