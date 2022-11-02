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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 листопада.

Завершилася 251 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Рух кораблів у рамках "зернової угоди" 2 листопада буде призупинено. Україна, Туреччина та ООН не погодили прохід суден на цей день. У повідомленні Спільного координаційного центру наголошують, що призупинення є тимчасовим та екстреним.

- Саудівська Аравія та США у стані підвищеної готовності після попередження про атаку Ірану. Саудівські офіційні особи заявили, що Іран готовий атакувати їхню країну та Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, які проходять у країні ще з вересня. Білий дім стурбований такими попередженнями та готовий відреагувати, якщо Іран здійснить атаку.

- Збройні сили Сербії перебувають у бойовій готовності через ескалацію напруженості з Косово. Міністр оборони Сербії закликає до діалогу, проте наголошує, що військові зроблять усе необхідне для захисту сербських громадян, у тому числі в Косово.

- У Європі кількість зареєстрованих біженців з України перевищила 4,4 млн. Найбільше українських біженців зареєстровано в Польщі — майже 1,5 млн. У Німеччині та Чехії по 815 і 453 тис. осіб відповідно.

- Наші союзники цьогоріч надали зброї на суму, що становить 86% військового бюджету росії. Це понад €40 млрд. Найбільший відсоток від власних оборонних бюджетів для України виділили країни Балтії та Польща. Представник України в ООН Сергій Кислиця.

- Європейський Союз готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів. «У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію до України. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи».

- Іран збирається відправити росії близько 1000 одиниць озброєння. Серед них балістичні ракети «земля-земля» та ударні безпілотники. За поставками будуть уважно стежити, позаяк це перший випадок, коли Іран відправить рф передові керовані високоточні ракети.

- Історичне падіння "Газпрому": експорт газу скоротився на 43%, видобуток впав на 18,6%.Компанія не пов'язує це з повномасштабною війною, санкціями та обмеженнями. У росії вважають, що головним фактором є скорочення попиту на газ у світі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них — Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв.

Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;

на Запорізькому напрямку – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.

Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану «роботу» співробітники ФСБ російської федерації.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 — пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні продовжив нашу дипломатичну активність для того, щоб світ потужно відреагував на чергову російську ескалацію.

Говорив із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Подякував за вже надану підтримку та поінформував про наші потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути – сьогодні це чітко прозвучало. Домовилися провести дві дуже важливі події. Першу – в грудні у Франції: предметно розглянути всі виклики зими, від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А другу подію – щоб зібрати бізнес Франції та допомагати Україні.

Також сьогодні відбувся візит у Київ єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Обговорили ініціативу створення такого формату, як військовий «Рамштайн», що зможе працювати заради нашої спільної безпеки, але саме в енергетичній площині. Кошти, технічна підтримка, трансформатори, генератори, енергоносії – це те, що життєво необхідне нашому захисту.

Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Слава кожному і кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!