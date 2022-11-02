Другое

"Гірники" фінішували на другому місці в групі.

В останньому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар зустрічався з однолітками із Лейпцига.

За 90 хвилин "гірники" завдали ударів по воротах суперника, тоді як німці спромоглися лише на три. Однак рахунок у поєдинку так і не було відкрито. Фінальний свисток арбітра зафіксував нулі на табло.

За підсумками групового етапу Шахтар посів друге місце, набравши десять балів. Тепер на "гірників" чекає стадія 1/16 фіналу. Нагадаємо, що по ходу групової стадії "гірники" поступились лише Реалу, який завчасно гарантував собі першу сходинку.

Шахтар U-19 – Лейпциг U-19 0:0

Шахтар: Барченко — Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза — Янович, Бако, Сметана (Башмарін, 76) — Погорілий, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарьов (Огарков, 85)