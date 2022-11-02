ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Визначилось, де саме українські вболівальники зможуть переглянути поєдинки катарського мундіалю.

Суспільне на офіційному сайті повідомило про те, що на її платформі будуть транслювати поєдинки чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Суспільне Мовлення стане не є єдиним транслятором майбутнього мундіалю.

Медіасервіс MEGOGO також буде транслювати усі поєдинки чемпіонату світу і кожен з них буде доступний у прямому ефірі.

Загальний план показу виглядає наступним чином:

План суспільного:

- 46 матчів у прямому ефірі;

- 18 матчів у записі;

- додатковий контент (огляди матчу, репортажі).

План MEGOGO:

- 64 матчі у прямому ефірі;

- додатковий контент;

ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада та буде тривати до середини грудня (18.12), коли відбудеться фінал у Лусаїлі.