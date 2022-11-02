Визначилось, де саме українські вболівальники зможуть переглянути поєдинки катарського мундіалю.
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02 листопада 2022, 14:30
Суспільне на офіційному сайті повідомило про те, що на її платформі будуть транслювати поєдинки чемпіонату світу з футболу у Катарі.
Суспільне Мовлення стане не є єдиним транслятором майбутнього мундіалю.
Медіасервіс MEGOGO також буде транслювати усі поєдинки чемпіонату світу і кожен з них буде доступний у прямому ефірі.
Загальний план показу виглядає наступним чином:
План суспільного:
- 46 матчів у прямому ефірі;
- 18 матчів у записі;
- додатковий контент (огляди матчу, репортажі).
План MEGOGO:
- 64 матчі у прямому ефірі;
- додатковий контент;
ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада та буде тривати до середини грудня (18.12), коли відбудеться фінал у Лусаїлі.