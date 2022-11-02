Другое

Дивіться найкращі моменти гри молодіжної команди "гірників".

У матчі шостого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар розписав нульову нічию з німецьким РБ Лейпциг. Цей результат дозволив команді Оскара Ратулутри фінішувати на другій сходинці у таблиці і пробитися до 1/16 фіналу.

Відзначимо, що гра основних команд Шахтаря і Лейпцига пройде о 19:45 за київським часом. Підопічні Ігора Йовічевича вже гарантували собі вихід до євровесни, проте для того, щоби вона пройшла у Лізі чемпіонів, українській команді потрібна перемога над підопічними Марко Розе.

Огляд матчу:



Шахтар U-19 – Лейпциг U-19 0:0

Шахтар: Барченко — Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза — Янович, Бако, Сметана (Башмарін, 76) — Погорілий, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарьов (Огарков, 85)