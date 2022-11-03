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    03 листопада 2022, 01:00

    Війна, день 252. Країна-терорист вимагає безпеки від України — це показує їх провал і нашу міць

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 листопада.

    Getty Images
    Getty Images 03 листопада 2022, 01:00

    Завершилася 252 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога:

    Серед новин:

    - Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" "після переговорів з шойгу", — Anadolu.
    - СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України. Співробітники СБУ викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр).
    - Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії, — заява очільника МЗС України.
    - Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів рф, — федеральний уряд Швейцарії.
    - Видатний історик Тімоті Снайдер став послом фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "Ловця шахідів", — президент України Володимир Зеленський.
    - Втрати у високопоставлених особах російської армії становлять 1402 особи станом на 1 листопада, — інфографіка ОSINT. 1 402 вбиті російські офіцери — це приблизно 5,7 осіб на день. Старші офіцери становлять 26% втрат.
    - Радбез ООН не ухвалив резолюцію рф щодо створення комісії для розслідування «військово-біологічної діяльності» України та США. 
    Щодо дій ворога на окремих напрямках:
    Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
    Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
    Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
    Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та  іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них — Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.
    На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території республіки білорусь.
    На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
    на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;
    на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;
    на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;
    на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;
    на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;
    на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;
    на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.
    На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. 
    Триває так звана “евакуація” місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні. 
    Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада “евакуація” буде примусовою.
    Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.
    За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.
    В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
    Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника. 
    Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

    Звернення Президента України Володимира Зеленського:

    "У Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

    Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною".

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!

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