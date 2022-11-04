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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 листопада.

Завершилася 253 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Командир екіпажу SpaceX Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на карети швидкої допомоги для українських лікарів.

- Станом на цей вечір від споживання електрики тимчасово відключені за аварійними і стабілізаційними графіками близько 4,5 мільйонів споживачів. Зокрема в Києві та 10 областях.

- Сьогодні відбувся візит президентки Греції і ключовий сенс візиту саме оборонний. Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідної зараз, обговорили оборонну співпрацю, посилення санкцій проти росії, підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

- Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» із Володимиром Зеленським.

- росіяни обстріляли орендований китайською корпорацією термінал в Миколаївському морському порту. Знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму $26 млн. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

- Україна не братиме участі у саміті G20, якщо на ньому буде присутній путін. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

- У Болгарії схвалили поставки зброї Україні. Уряду країни доручили в місячний термін розглянути, яку військову допомогу Болгарія може нам надати.

- Комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав російський режим терористичним.

- МАГАТЕ не виявило жодних ознак ядерної діяльності на території України.



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих “добровольців” для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається.

Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів. Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті обʼєкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану «брудну бомбу».

Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних обʼєктах і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку «брудну бомбу» не створював і не створює. І єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз, – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою і тероризує Україну й увесь світ.

Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто воює і працює, наближаючи нашу перемогу!

Що стосується фронту – хлопці вперед ідуть. Що стосується зерна – судна ідуть. Що стосується окупантів – вони також ... за кораблями! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!