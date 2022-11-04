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Український нападник знову забив.

Хіберніан в рамках поєдинку чемпіонату Шотландії грав проти Абердину та поступився з рахунком 1:4.

Однак, український нападник Микола Кухаревич змін відзначитись забитим голом на 69 хвилині зустрічі.

Зазначимо, що це вже третій поспіль матч, в якому ексгравець Руха забив гол. Раніше він вражав ворота Сент-Мірена та Сент-Джонстона.

Нагадаємо, що нападник Хіберніана Микола Кухаревич сказав, що намагається своєю грою у чемпіонаті Шотландії принести радісні моменти для своєї родини та всієї України.