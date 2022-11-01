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Український форвард розповів про свої виступи у шотландському чемпіонаті.

Нападник Хіберніана Микола Кухаревич каже, що намагається своєю грою у чемпіонаті Шотландії принести радісні моменти для своєї родини та всієї України.

"Це важкі моменти для мене та кожного українця. Нам потрібно бути сильними, щоби продовжувати боротьбу.

Я просто щасливий, коли граю та забиваю. Це приносить мені деяку радість. Це добре для мене, бо я можу відчувати щось інше, щасливе. Бо щодня у нас у країні не дуже добрі новини.

Я розмовляю зі своєю родиною в Україні щодня. Вони живуть у західній частині та не дуже небезпечному районі, але ніколи не знаєш, що може статися. Я намагаюся доставити їм радість, не лише їм, а й усім українцям, які мене бачать", — наводить слова Кухаревича ВВС.

Нагадаємо, Кухаревич перебрався до шотландського клубу у вересні з Труа і зараз виступає на правах оренди. На його рахунку сім поєдинків, у яких він забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.