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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 листопада.

Завершилася 254 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Вагнерівці відкрили штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі. Вона називається, як не дивно «ЧВК Вагнер-Центр» і має на меті стати центром «патріотичних проектів».

- Польща будує паркан на кордоні з російським Калінінградом. Влада вирішила звести його, побоюючись нової міграційної кризи.

- У Молдові заарештували 37 представників проросійської партії «Шор». Її керівники останні кілька місяців організовують антиурядові протести. Прокуратура стверджує, що політична організація свідомо приймала гроші від злочинного угруповання, і ці гроші йшли на гонорари артистам, зарплату членам партії та організацію акцій протесту.

- Над будівлями Міністерства оборони Німеччини та над базами Бундесверу помітили активність невпізнаних БПЛА. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела у німецьких відомствах.

- Неприйнятно, щоб росія залишала за собою території, які анексувала. Цю війну можна легко зупинити. Росія її розпочала і росія може її зупинити, припинивши атаки і окупацію. Вона має це зробити з нашої точки зору. Безпековий радник США Джейк Салліван під час брифінгу у Києві.

- Українські сили протиповітряної оборони збили дві ракети «Калібр» на півдні України — над Херсонщиною та Миколаївщиною.

- «Укроборонпром» налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122-мм та 152-мм та 120-мм мін. Вони вже пройшли випробування і скоро працюватимуть на полі бою.

- Представниця Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США оплатять ремонт 45 чеських танків, які потім передадуть Україні. Ремонт ще 45 профінансують Нідерланди. Таким чином наші військові отримають 90 танків Т-72.

Крім того, новий пакет допомоги включає:

▪️ системи ППО Hawk;

▪️ 250 БТР М1117;

▪️ 40 бронекатерів;

▪️ 1100 безпілотників Phoenix Ghost.



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та 2 — поранено.

Також, 2 листопада поточного року, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.

Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства.

І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник того, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей у мʼясорубку – як мобілізованих чи якихось там найманців.

Ми якраз готові до миру – до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає: це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків.

Україна буде вільною. І весь наш кордон буде відновлений. Як на землі, так і на морі. Як на сході, так і на півдні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!