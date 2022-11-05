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Вундеркінд може змінити клубну прописку.

Талановитий гравець Палмейрас Ендрік входить в список інтересів великої кількості клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ПСЖ, Реал та Челсі лідирують у перегонах за молодим бразильцем.

Контракт Ендріка з Палмейрас розрахована до 2025 року, а клаусула становить 60 мільйонів євро.

Зазначається, що через те, що гравцю лише 16 років, він зможе приєднатися до нової команди лише у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше вундеркінд Палмейраса Ендрік переписав 106-річний рекорд клубу.