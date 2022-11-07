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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 листопада.

Завершилася 256 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області — РФ готує нові масовані удари.

- У Києві в понеділок будуть екстрені відключення, графіки не працюють — YASNO.

- Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

- За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонщині росіяни масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра й наказали мешканцям Берислава виїхати до 10 листопада.

- Єврокомісія запропонує ЄС надавати Україні 1,5 млрд євро щомісяця — президентка ЄК фон дер Ляйєн у розмові з Зеленським.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є і влучання.

Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Готуємося відповідати.

Але також, будь ласка, зауважте: усе частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій «Калібрів». Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники.

Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!