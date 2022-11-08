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Чергові проблеми українського форварда у Бельгії.

Нападник Брюгге Роман Яремчук отримав пошкодження та не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

За інформацією джерела, у 26-річного українця проблеми з коліном, через що він пропустить матчі проти Патро (9 листопада) у Кубку Бельгії та Антверпена (13 листопада) у чемпіонаті країни.

Очікується, що пошкодження футболіста не серйозне, тому йому не знадобиться багато часу на відновлення.

Нинішнього сезону Яремчук провів 12 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.