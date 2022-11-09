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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 листопада.

Завершилася 258 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна отримає першу виплату з нової програми фінансування ЄС вже в січні. Загалом сума допомоги становитиме €18 мільярдів.

- Ситуація з електропостачанням має покращитися за кілька днів, якщо не буде нових обстрілів. Мова насамперед про Центральний та Північний регіони України. Очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері телемаратону.

- США нададуть Україні додаткові $25 мільйонів гуманітарної допомоги для вирішення проблем з енергетикою та опаленням взимку.

- Італія готова надати Україні системи ППО SAMP/T і Aspide. Італійський уряд готує для нас новий пакет військової допомоги. Однак поки що невідомо, скільки систем ППО зможе запропонувати країна і коли така партія буде доставлена.

- росія затримує роботу зернової угоди після відновлення своєї участі у ній. У черзі залишаються 210 кораблів. Кількість перевірених суден знизилась до 8-9 на день, хоча в дні відмови рф від участі ООН і Туреччина перевіряли до 46 суден.

- Українська авіація завдала 16 ударів по ворогу протягом доби. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 позиції засобів ППО противника.

- Генштаб підтвердив підрив росіянами ліній електропередач та устаткування сонячної електростанції поблизу Берислава на Херсонщині.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

на КУп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, КУп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

на БАхмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, БАхмут, БАхмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.



Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.



Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни.



Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон.



Слава кожному і кожній, хто воює за нашу державу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!