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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 листопада.

Завершилася 259 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Серед новин:

- ВІП-квиток на концерт Кобзона купив зрадник та один із керівників окупаційної влади Херсона Кірілл Стрємоусов. Причина — ДТП;

- росіяни на рівні свого "міністерства оборони" (тобто міністерства тероризму) заявили про "жест доброї волі" на території всієї Правобережної України. Це означає відхід окупантів із Херсонщини;

- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення чотирьох військових адміністрацій на Херсонщині — Каховської, Долматівської, Голопристанської та Хрестівської;

- Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна посилить свою підтримку ЗСУ взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон. Що важливо, ці слова були сказані до сьогоднішього "злиття" росіян;

- 7,4 тисячі українських солдатів та понад 60 молодших командирів вже пройшли навчання у Великій Британії. Про це розповів вищезгаданий Бен Уоллес під час відвідин тренувального центру;

- Стало відомо, що Нідерланди відправлять до 100 інструкторів для навчання ЗСУ у межах місії ЄС. До цього числа не входять 90 нідерландських військовослужбовців, які вже здійснюють підготовку українських військових.

- Міністерство внутрішніх справ Фінляндії заявило, що країна протягом останнього місяця передала Україні генератори та засоби індивідуального захисту;

- На сайті німецького уряду прозвітували про ще одну партію допомоги для України. Йдеться про 30 бронемашин Dingo, ракети для раніше наданої Україні системи ППО Iris-T, 4 датчики для виявлення і перешкоджання роботі дронів і 5 тягачів M1070 Oshkosh та ще один навантажувач;

- Станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр;

- Керівник апарату проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш заявив, що Фінляндія та Швеція "можуть розраховувати на Угорщину" у питанні вступу цих скандинавських країн до НАТО;

- І знову до Великобританії, адже ця країна надішле ЗСУ намети з підігрівом та засоби захисту від холоду напередодні небезпечної зими. Про це заявив новий прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно — металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково.

Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах.

Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо.

А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше.

Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст.

Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!