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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 листопада.

Завершилася 260 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Серед новин:

- Неофіційні джерела повідомляють, що ЗСУ зайшли в Херсон, а наша артилерія вщент розносить російські колони на переправах.

- США вже оголосили деталі нового пакету військової допомоги на суму $400 мільйонів для України:

▪️ракети для систем ППО «Hawk»

▪️4 системи ППО «Avenger» та ракети «Stinger»

▪️додаткові боєприпаси для HIMARS

▪️21 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм

▪️500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів

▪️10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм

▪️100 HMMWVS

▪️400 гранатометів

▪️понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї

▪️обладнання для розмінування

▪️захисне спорядження від холодної погоди.

- Норвегія надасть Україні близько $144 млн на військову допомогу. Кошти передадуть Міжнародному фонду, основним донором якого є Велика Британія. - ЗСУ можуть встановити вогневий контроль над трьома головними дорогами до Криму після звільнення правого берега Херсонщини. «Це дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання. Це буде дуже великий удар по російських військах», — стверджує радник міноборони України Сергій Кузан. - В Естонії ліквідують усі радянські пам'ятники протягом трьох місяців. Такий законопроєкт ухвалив уряд країни. За словами глави Мін’юсту Естонії росія використовує радянські моменти, аби проводити біля них акції та просувати проросійські наративи. - Україна і Чехія підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру. Чехія займатиметься виробництвом військової техніки та боєприпасів різних калібрів. Країна також ремонтуватиме й обслуговуватиме українське озброєння. - Іспанія відправить Україні ще 2 додаткові комплекси ППО «Hawk». 4 системи «Hawk» були поставлені Україні раніше. - У Києві з'явились вулиці, названі на честь Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї — їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території російської федерації. Так, за наявною інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходили підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування.

Але, радіючи, всі ми маємо пам’ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух: що кожен крок наших Сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів.

Як і на сході нашої країни – на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. А маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону, були наші прапори – українські прапори. І більше ніколи жодних ворожих триколорів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!