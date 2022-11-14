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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 листопада.

Завершилася 263 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- р осійські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова, попередньо влучили у промисловий об’єкт — мер міста Терехов.

- ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині.

- Радник президента США з нацбезпеки Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму — WSJ.

- Російські окупанти нарощують свої війська в районі Мелітополя Запорізької області і зменшують – у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

- Голова Херсонської ОВА також закликає мешканців звільнених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні неділя. Я у своєму кабінеті, разом зі мною наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних воюють і працюють заради нашої з вами перемоги.

На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Усі наші транспортники, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день. А ще звʼязківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, мільйони людей.

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність і знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!