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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 листопада.

Завершилася 264 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- NASAMS вже захищають українське небо, а незабаром нашу систему ППО підсилять системи Avenger. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

- Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про відшкодування збитків Україні, спричинених війною росії проти України.

- ЗСУ уразили пункт управління одного з підрозділів росіян в Горлівці Донецької області. Знищено 7 вантажних авто та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Поранено 15 окупантів, щодо загиблих інформація уточнюється.

- Канада виділить ще $500 млн військової допомоги Україні. Ці гроші мають піти на закупівлю військового та медичного обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку, палива.

- Рада ЄС запустила тренувальну місію для 15 тис. українських військових. EUMAM Ukraine — це військова тренувальна місія ЄС для допомоги Збройним силам України. Вона забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку нашого війська. Місія діятиме на території кількох європейських держав, з оперативним штабом у Брюсселі.

- ЄС готовий спробувати запровадити обмеження цін на російську нафту. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що важливо не тільки спустошити військову скарбницю росії, а й залишити ціни прийнятними для вразливих країн.

- Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії. Двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення. Авіабазу використовували російські та іранські військові. Останні три роки військові рф розширювали злітно-посадкову смугу та підземні споруди, включаючи укриття для літаків.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Також ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

В місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал “Маріуполь-24”. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Коли є український прапор, є цивілізованість. Є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант.

Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані.

Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які Росія позбавила нормального життя і після 24 лютого, і у 2014 році.

Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!