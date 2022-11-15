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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 листопада.

Останні часи резонансних новин стає дедалі більше. Чемпіонат світу вже розпочнеться напередодні, а УПЛ, наприклад, ще триває.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 13 листопада:

Кріштіану Роналду дав приголомшливе інтерв’ю журналістам: МЮ зрадив мене. Я став гидким каченям. Я не поважаю Еріка тен Гага.

Після цього інтерв'ю португалець має залишити Манчестер Юнайтед — на нього претендує ПСЖ.

УАФ пояснила незараховані голи Шахтаря у ворота Зорі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.