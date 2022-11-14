Франция

Португалець може перебратися

Кріштіану Роналду дав приголомшливе інтерв’ю журналістам, в якому сказав, що не поважає головного тренера тен Гага та вважає, що клуб зрадив його, тому, вірогідно, змінить команду.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, інтерес до португальського форварда відновив Парі Сен-Жермен.

Стверджується, що за трансфер Роналду виступають власники клубу, але Луїш Кампуш невпевнений в цій угоді.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з Роналду.