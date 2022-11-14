Україна

Один із м'ячів було скасовано правильно, а ось з другим арбітр помилився.

Комітет арбітрів УАФ зусиллями головного експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі пояснив незараховані голи донецького Шахтаря у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги між "гірниками" та луганською Зорею (2:2).

51 хв. Гол, що було скасовано через положення "поза грою".

У момент здійснення флангової передачі до штрафного майданчика гравець № 6 ФК Шахтар перебуває в явному положенні "поза грою" та впливає на дії суперника (№ 44), контактує з ним, обмежуючи його можливість вести боротьбу за м'яч. Вважати цю ситуацію такою, що заслуговує на покарання, є правильним.

55 хв. Гол, що було скасовано через положення "поза грою".

Ситуація є дуже межовою — складно зрозуміти, перебуває гравець № 6 ФК Шахтар у положенні "поза грою" чи знаходиться на лінії з передостаннім гравцем. Рекомендації, що надаються Комітетом арбітрів УАФ, так само, як і з боку УЄФА та ФІФА, є дуже чіткими: "У разі сумніву тримати прапорець унизу". Тому в такій ситуації, як ця, комітет арбітрів очікує, що асистент арбітра не підніматиме прапорець.

Тим часом Шахтар виклав відео із незарахованими голами у своєму твіттері, підписавши його: "VAR WANTED. Спробуйте знайти офсайд у гравців Шахтаря в моментах із забитими м'ячами".

🚨 VAR WANTED 🚨



Спробуйте знайти офсайд у гравців «Шахтаря» в моментах із забитими м'ячами 🤔#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/vNiED4MRgT — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 14, 2022

Вчора після матчу "гірники" виклали пост із фото ВАР у твіттері з написом: "Сумуємо за тобою".