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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 листопада.

Завершилася 265 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

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ГУР та «Повернись живим» реалізували проєкт "Black Box", загальною вартістю 40 мільйонів гривень. Розвідці було передане обладнання, яке вже нанесло росіянам збитків на мільйони доларів. Деталей про обладнання не розголошують. НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Грановського в справі багатомільйонної корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. Усі країни ЄС візьмуть участь у навчанні українських військових в рамках тренувальної місії. Кожна з країн візьме на себе окремий напрям підготовки. Вдень росіяни випустили по областях України більше 90 ракет, з них 70 збили наші сили ППО. Через влучання пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Дві російські ракети влучили в зерносушарки в Люблінському воєводстві на кордоні Польщі з Україною. Двоє осіб загинуло. На місці працюють поліція, прокуратура та військові. Речник МЗС Польщі повідомив, що прем'єр Польщі скликав екстрене засідання Ради міністрів з питань нацбезпеки та оборони з цього приводу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також скликав Раду оборони після повідомлення про влучання двох російських ракет по території Польщі.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

А у місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів.

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників — поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні Росія здійснила черговий масований ракетний удар. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі.

Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти.

І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами – немає.

Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися.

Зробимо все, щоб її зупинити!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!