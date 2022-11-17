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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 листопада.

Завершилася 266 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Відбулося засідання Контактної групи з питань України "Рамштайн". Ось лише частина його результатів. Україна отримає:

1) Пакет безпеки на $270 млн від Швеції;

2) ще 2 ракетні установки HAWK від Іспанії;

3) 500 мільйонів доларів від Канади (+ зимове спорядження для ЗСУ);

4) артилерію та боєприпаси до РСЗВ від Німеччини;

5) ППО ближнього радіусу дії від Польщі;

6) 155-мм боєприпаси від Греції.

- Білий Дім та Польща одноголосно заявили, що у трагічній події у Люблінському воєводсті Польщі, яка призвела до загибелі двох людей, винна росія навіть не дивлячись на те, що інцидент, імовірно, був спричинений українською ППО. Україна має повне право захищати себе від російських ракетних ударів. Також на невинуватості України наголосив Генсек НАТО Єнс Столтенберг;

- Речник ПС ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Українські Повітряні сили готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби сприяти розслідуванню трагедії у польському Пшеводуві;

- Україна офіційно негайного допуску до місця вибуху у Люблінському воєводстві Польщі представників ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України;

- З'явилася інформація, що Чехія планує провести навчання для 4 тисяч українських військових, вартість яких становить більше 40 мільйонів доларів;

- Іспанія зпропонувала щорічно готувати 2400 українських військових;

- Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 19 лютого 2023 року;

- Міністерство оборони України підтвердило звільнення Макіївки у Луганській області, яке перебувало під російської окупацією останні 8 місяців;

- 19 із 20 делегацій на саміті лідерів-країн G20 відмовилися зустрічатися з МЗС росії лавровим.

- Чергова "бавовна" у тимчасово окупованому Криму. Схоже, цього разу у Джанкої. Ми нічого не знаємо, надобраніч!

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні був довгий і важкий день. І зараз, увечері, вже здається, що події ранку були як мінімум учора чи позавчора...

Саміт в Індонезії. Узяв участь у сьогоднішній роботі лідерів.

Потім – чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, дуже детальне. Ситуація на фронті. Також військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт.

Відновлення не зупиняється ні на хвилину.

У 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, щоб повернути електрику – і генерацію, і постачання.

Відбулася чергова зустріч оборонного "Рамштайну". Ключове питання – посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.

Провів переговори з віце-президенткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних обʼєктів, роботу Фонду відбудови нашої країни.

Загальний обсяг проектів, про які йшлося сьогодні, – мільярди доларів. Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людям.

Були доповіді щодо звільнення територій Херсонщини – робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину.

У Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки, запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги.

Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику.

Миколаївщина – те саме. Повертаємо все, що необхідно для нормального життя.

Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій.

І я дякую всім, хто забезпечує відновлення. А особливо нашим саперам і рятувальникам. Завдяки їхній роботі можуть працювати безпечно всі інші.

Іще раз повторю всім на деокупованій території: будь ласка, будьте дуже обережні!

Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі. Тому потрібно бути дуже уважним.

Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу ще не перевірили, будь ласка, оминайте її.

Доповіді й повідомлення з Донеччини – без змін. Жорсткі бої тривають у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак.

Сьогодні – професійний день тисяч наших людей, які виконують одну з найважливіших робіт.

День працівників радіо, телебачення та звʼязку – це про тих, хто зміцнює демократію завжди. Хто інтегрує суспільство інформаційно, емоційно та політично. Хто об'єднує наші інтереси, наш біль і наші радощі, наші надії та прагнення, наші проблеми.

Я щиро вітаю всіх, хто працює в цій сфері, – кожного й кожну.

Сьогодні було доволі тривале інтерв'ю, провів ще "офрек" для журналістів – саме для працівників радіо й телебачення.

І день ще не закінчується...

Ще – засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору. Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси.

Звичайно, одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон.

Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт.

Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху.

Вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, із тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося.

Ще вночі говорив з Президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.

І я хочу, щоб ми всі зараз разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна.

Громадян України, громадян Польщі..."

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!