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Футболіст став чемпіоном змагання.

Осіння частина чемпіонату Парагвая під назвою Клаусура завершилась, і чемпіоном стала команда з Асунсьйона Олімпія.

Найкращим гравцем сезону-2022 став вінгер Олімпії Дерліс Гонсалес, який відомий по своїм виступам за київське Динамо.

На рахунку Дерліса у 2022 році 32 матчі за Олімпію у чемпіонаті, у яких він забив 18 голів та віддав шість асистів.

У грудні 2021 року ФІФА покарала парагвайську Олімпію за заборгованість перед київським Динамо за Дерліса Гонсалеса.