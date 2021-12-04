Украина

Задолженность парагвайского клуба составляет 5,5 миллионов долларов.

Международная федерация футбола ФИФА наказала парагвайскую Олимпию за задолженность перед киевским Динамо. Об этом сообщает Versus.lanacion.com.py.

Напомним, Олимпия не смогла рассчитаться с Динамо за трансфер полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Сумма долга составила 5,5 миллионов долларов.

По информации источника, парагвайский клуб получил бан на следующее трансферное окно. Этот запрет может быть снять в том случае, если Олимпия выплатит долг киевлянам и заплатить штраф.

Ранее член дирекции Олимпии Педро Балотта сообщил, что у клуба нет денег и что он не сможет погасить долг перед "бело-синими".