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Іспанський клуб отримав нагороду.

Реал став найкращим клубом року, що підходить до завершення, за версією Globe Soccer Awards.

Зазначимо, що це стало можливим завдяки перемозі в Лізі чемпіонів та чемпіонаті Іспанії.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, на якій визначаються люди, які досягли найбільших досягнень у футбольному середовищі.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом голосування. Церемонія нагородження організується Європейською асоціацією клубів та футбольних агентів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялись гравці та тренери, що претендують на відповідні відзнаки.