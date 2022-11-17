Іспанський клуб отримав нагороду.
Реал, фото getty images
17 листопада 2022, 20:08
Реал став найкращим клубом року, що підходить до завершення, за версією Globe Soccer Awards.
Зазначимо, що це стало можливим завдяки перемозі в Лізі чемпіонів та чемпіонаті Іспанії.
Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, на якій визначаються люди, які досягли найбільших досягнень у футбольному середовищі.
Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом голосування. Церемонія нагородження організується Європейською асоціацією клубів та футбольних агентів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялись гравці та тренери, що претендують на відповідні відзнаки.