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Список кандидатів на звання найкращого гравця року скоротили з 25 до 10 футболістів.

Представлені фінальні кандидати на здобуття щорічної премії Globe Soccer Awards. Про це повідомляє прес-служба організаторів нагороди.

Фінальний список включає десять футболістів, тоді як до цього було 25 кандидатів.

Боротьбу за нагороду продовжують Карім Бензема (Реал), Тібо Куртуа (Реал), Луїс Діас (Ліверпуль), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Роберт Левандовські (Барселона), Садіо Мане (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кріштіану Роналду (МЮ) та Мохамед Салах (Ліверпуль).

Щодо тренерів, то у боротьбі за нагороду зійдуться Карло Анчелотті (Реал), Абел Феррейра (Палмейрас), Ренато Гаушо (Греміо), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль), Жозе Моуріньо (Рома) та Стефано Піолі (Мілан).

Голосування триватимуть до 11 листопада. Нагородження відбудеться 17 листопада у Дубаї.

Нагадаємо, минулого року нагороди отримали Кіліан Мбаппе та Роберто Манчіні.