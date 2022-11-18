Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 листопада.

Завершилася 266 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Станом на цей час 10 мільйонів людей без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати електропостачання.

- Депутати Європарламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

- Німецького пожежника, який підпалив будинок біженців, заарештували. Ще у жовтні у німецькому притулку для українських переселенців виникла сильна пожежа. За версією слідчих, це була одна з 19 спроб підпалу. При цьому жодних ознак політично вмотивованих дій не виявлено.

- Юлія Каждан, яку нещодавно призначили в.о директором «Довженко-Центру», підписала заяву про звільнення. У заяві Юлія написала, що це рішення прийняла внаслідок булінгу, приниження честі та навіть погроз. Голосування відбудеться наступного тижня.

- Угорщина посилить економічне партнерство з підсанкційним Іраном. «Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед щодо стабільності всієї ситуації на Близькому Сході», — заявив міністр Сійярто.

- Гаазький суд підтвердив, що ЗРК «Бук», з якого збили малазійський боїнг МН17, привезли на окуповану територію України з рф. Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко визнані винними. Олег Пулатов – не винний. Гаазький суд у справі MH17. - Фінляндія надасть Україні найбільший з початку війни пакет військової допомоги на €55,6 млн. Вміст пакета не розголошують з міркувань безпеки. - Українські фахівці долучаться до розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі.



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

В російській федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина російської федерації.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дуже важливе рішення сьогодні ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський боїнг у небі над Донбасом у 2014 році. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені.

Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру.

Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить.

Вічна памʼять усім, чиї життя забрала російська агресія. Слава всім, хто здобуває перемогу для України!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!