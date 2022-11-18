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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо розбиратися" ми оглянемо квартети Е та F на прийдешньому Мундіалі в Катарі.

Які перспективи оновленої збірної Німеччини під керівництвом Гансі Фліка? Чи готова Іспанія Луїса Енріке до завоювання другого у своїй історії Кубка світу? Що чекає на вікові "золоті покоління" бельгійців та хорватів? І хто має більше шансів, щоб стати справжнім відкриттям чемпіонату: Канада чи Марокко?

Про все це — у продовженні нашої рубрики "Шлях до Катару".

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.