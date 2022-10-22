Бразилець не проти змінити Грецію на Сполучені Штати Америки.
Бейл і Марсело у фіналі ЛЧ-2017, Getty Images
22 жовтня 2022, 15:25
Бразильський лівий захисник Олімпіакоса Марсело, відомий виступами за мадридський Реал, влітку 2023 року може знову змінити клубну прописку.
За інформацією іспанського видання Don Balón, футболіст може перебратися до американського Лос-Анджелес, за який виступають Джорджо К'єлліні та колишній одноклубник Марсело по мадридському Реалу — Гарет Бейл. Що цікаво, саме перехід давнього друга може переконати валлійця залишитися у клубі.
Зазначимо, що чинна угода Марсело з Олімпіакосом діє до літа з можливістю продовження ще на рік. Втім, 34-річний не знайшов себе у передмісті Афін і не сильно бажає затримуватися у складі рекордсмена грецького футболу.
Відзначимо, що лідером грецької Суперліги зі стовідсотковими показниками є Панатінаікос, за який виступають Беньямін Вербич і Бернард. Олімпіакос провалив початок сезону і наразі посідає п'яту сходинку у таблиці.
Щодо Лос-Анджелесу, то напередодні команда обіграла ЛА Гелексі у дербі міста у рамках півфіналу західної Конференції МЛС.