Северная Америка

Бразилець не проти змінити Грецію на Сполучені Штати Америки.

Бразильський лівий захисник Олімпіакоса Марсело, відомий виступами за мадридський Реал, влітку 2023 року може знову змінити клубну прописку.

За інформацією іспанського видання Don Balón, футболіст може перебратися до американського Лос-Анджелес, за який виступають Джорджо К'єлліні та колишній одноклубник Марсело по мадридському Реалу — Гарет Бейл. Що цікаво, саме перехід давнього друга може переконати валлійця залишитися у клубі.

Зазначимо, що чинна угода Марсело з Олімпіакосом діє до літа з можливістю продовження ще на рік. Втім, 34-річний не знайшов себе у передмісті Афін і не сильно бажає затримуватися у складі рекордсмена грецького футболу.

Відзначимо, що лідером грецької Суперліги зі стовідсотковими показниками є Панатінаікос, за який виступають Беньямін Вербич і Бернард. Олімпіакос провалив початок сезону і наразі посідає п'яту сходинку у таблиці.

Щодо Лос-Анджелесу, то напередодні команда обіграла ЛА Гелексі у дербі міста у рамках півфіналу західної Конференції МЛС.