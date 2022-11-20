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Дивіться огляд товариського матчу на Football.ua.

Збірна Туреччини у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Чехії (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині, коли у складі турецької команди відзначився Енес Унал. Потім на 56 хвилині чехи зрівняли цифри на табло зусиллями Вацлава Черни. Перемогу туркам забезпечив гол у виконанні Хакана Чалханоглу на 70 хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Туреччина — Чехія:

Туреччина — Чехія 2:1

Голи: Унал, 31, Чалханоглу, 70 — Черни, 56.