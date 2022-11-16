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Господарів чемпіонатів Європи оберуть восени 2023 року.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосила, що отримала попередні заявки на проведення чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках від трьох претедентів після останнього терміну – 16 листопада.

На проведення Євро-2028 претендує Туреччина, яка, якщо не зможе це зробити, сподівається на наступний турнір — у 2032 році. Також на 2032 претендує Італія.

На проведення Євро-2028 є спільна заявка від Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Нагадаємо, майбутні господарі чемпіонатів Європи стануть відомими навесні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Україна, Португалія та Іспанія подадуть заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року.