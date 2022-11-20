До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".
БР №28
20 листопада 2022, 11:23
У новому випуску "Будемо розбиратись" ми розповімо про розклади у групах G та H напередодні мундіалю у Катарі.
Бразилія повинна брати шостий в її історії титул чемпіонів світу. Надпотужна атака Сербії наразиться на оборону швейцарської якості в боротьбі за 2 місце свого квартету.
У квартеті Н ми порівнюватимемо якість сплавів молодості та досвіду у виконанні Гани та Уругваю. А збірна Португалії боротиметься на 2 фронти — як проти суперників, так і проти самих себе.
Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.