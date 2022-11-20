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До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо розбиратись" ми розповімо про розклади у групах G та H напередодні мундіалю у Катарі.

Бразилія повинна брати шостий в її історії титул чемпіонів світу. Надпотужна атака Сербії наразиться на оборону швейцарської якості в боротьбі за 2 місце свого квартету.

У квартеті Н ми порівнюватимемо якість сплавів молодості та досвіду у виконанні Гани та Уругваю. А збірна Португалії боротиметься на 2 фронти — як проти суперників, так і проти самих себе.

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.