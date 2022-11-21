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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 листопада.

Завершилася 270 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Керівник Нацагентства по боротьбі зі злочинністю Британії Біггар заявив, що ризик потрапляння західної зброї з України в руки злочинців існує, але таких випадків ані Лондон, ані Європол не фіксували.

- Прем’єр Польщі Моравецький під час візиту до Фінляндії вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в ЄС на користь України — фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.

- З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет — Зеленський.

- Дані, які зібрало слідство у справі вибуху ракети в польському селищі Пшеводув, поки що не дозволяють достеменно встановити, звідки вона була випущена — премʼєр Польщі Матеуш Моравецький.

- Українських морпіхів-розвідників вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, організувавши їхню втечу з полону — нардеп Копитін.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та, навіть, велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершується цей день – вже 270-й день повномасштабної війни.

Перше – фронт. Найбільш жорсткі бої – як і раніше, на Донеччині.

Луганщина – потроху і з боями рухаємось.

Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів від початку дня.

Південь – тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово.

І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

Третє – зовнішня політика.

Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна і реалістична – на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів.

Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.

Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює і допомагає!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!