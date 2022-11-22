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До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо розбиратись" ми оглядаємо перший тур в групах А та В.

Збірна-господарка мундіалю програла стартовий матч вперше в історії. Еквадор здобув важливу перемогу, але ймовірно залишився без головного бомбардиру.

Нідерланди перемогли попри не найкращу гру, а збірній Сенегалу нашкодили її головні зірки. Англія продемонструвала нетипову для Саутгейта результативність, а оборона Ірану не виправдала авансів. Матч за друге місце між США та Уельсом нічого не прояснив, тому що Гарет Бейл черговий раз врятував свою команду.





Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.