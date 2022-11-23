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До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо розбиратись" ми оглядаємо перший тур в групах C та D.

Саудівська Аравія шокувала увесь світ, забивши 2 м'ячі та вистоявши проти чи не головних претендентів на титул чемпіонів світу.

Вдруге поспіль перша нульова нічия мундіалю відбулася за участі Данії при доволі рівній грі проти Тунісу.

Мексика та Польща не виявили сильнішого, а Роберт Левандовський змарнував чудову можливість здобути перевагу над прямими конкурентами за вихід з групи.

Знекровлена Франція пропустила першою від Австралії, але не знітилась і зусиллями Рабьо, Жиру та Мбаппе знищила "соккеруз". Схоже, прокляття чемпіонів світу цього року не діятиме.

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.