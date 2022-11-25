Футболіст непогано зіграв на першому матчі Мундіалю.
Алістер Джонстон, Getty Images
25 листопада 2022, 09:10
Канадський правий захисник Алістер Джонстон близький до переходу у Селтік, повідомляє відомий футбольний журналіст Мануель Вет. Сума можливого трансферу наразі не повідомляється.
Відзначимо, що у грі своєї збірної проти бельгійців на чемпіонаті світу 24-річний футболіст провів на полі весь матч.
"Кілька джерел повідомляють, що Алістер Джонстон наближається до переходу у шотландський гранд Селтік. Угода просувається. Зірка Монреалю також має британський паспорт. Він має контракт у Монреалі до 2023 року з 2 роками опцією продовження. Зараз він грає на чемпіонаті світу" — підсумував Вет.
Зазначимо, що Джонстон є ірландцем по матері, а Селтік — історично ірландським клубом Шотландії.