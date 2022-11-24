ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 23 листопада 2022, 21:00.

У матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії у важкому поєдинку переграла Канаду.

Кевін де Брюйне і компанія провели далеко не найкращий свій матч і мали всі шанси не набрати три очки, адже Канада навіть володіла перевагою.

Два ключові моменти сталися в першому таймі — спочатку Альфонсо Девіс не реалізував пенальті, а пізніше відео-асистенти рефері не призначили другий пенальті за фол у виконанні Акселя Вітселя.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бельгія — Канада в 1 турі групового етапу ЧС-2022:

Бельгія - Канада 1:0

Гол: Батшуаї, 44

Бельгія: Куртуа — Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кстань, Карраско (Меньє, 46) — Де Брюйне, Вітсель, Тілеманс (Онана, 46), Е. Азар (Троссар, 62) — Батшуаї (Опенда, 78).

Канада: Борян — Міллер, Віторія, Джонстон, Лар'ї (Адекугбе, 74), Гойлетт (Ларін, 85) — Еустакіо (Осоріо, 81), Гатчінсон (Коне, 58), Девіс, Б'юкенен (Міллар, 81) — Девід.

Попередження: Карраско, Меньє, Онана, Девіс, Джонстон.