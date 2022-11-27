Польський воротар висловив солідарність із українським народом, який веде героїчну боротьбу проти російських загарбників.
Войцех Щесни, getty images
27 листопада 2022, 20:59
Воротар національної збірної Польщі Войцех Щесни висловився на підтримку народу України, який став жертвою російської агресії та військових злочинів з боку армії рф.
Так, інтерв'ю з журналістом "Супільне Спорт" 32-річний поляк завершив словами "Слава Україні".
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Зазначимо, що дружина Войцеха – етнічна українка, уродженка Вінниці, яка у дитинстві з батьками переїхала до Польщі.
Марина Лученко є співачкою та акторкою, виступає під всевдонімом MaRina. У 2016 році пара одружилася, а в 2018 у них народився син, якого назвали Ліам