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Польський воротар висловив солідарність із українським народом, який веде героїчну боротьбу проти російських загарбників.

Воротар національної збірної Польщі Войцех Щесни висловився на підтримку народу України, який став жертвою російської агресії та військових злочинів з боку армії рф.

Так, інтерв'ю з журналістом "Супільне Спорт" 32-річний поляк завершив словами "Слава Україні".

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Зазначимо, що дружина Войцеха – етнічна українка, уродженка Вінниці, яка у дитинстві з батьками переїхала до Польщі.

Марина Лученко є співачкою та акторкою, виступає під всевдонімом MaRina. У 2016 році пара одружилася, а в 2018 у них народився син, якого назвали Ліам