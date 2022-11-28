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Ним стане колишній помічник Стівена Джеррарда.

Нещодавно Рейнджерс вставнови антирекорд на груповому етапі Ліги чемпіонів і звільнив Джованні ван Бронхорста, який до того вивів клуб до фіналу Ліги Європи.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, хто змінить легендарного нідерландця на посаді.

"Рейнджерс збирається завершити призначення Майкла Біла на посаду нового головного тренера замість ван Бронкхорста. Повна згода досягнута, оскільки КПР незабаром шукатиме нового тренера.

Місяць тому Біл відмовився від роботи у Вулвергемптоні, але тепер він готовий до нової глави у Шотландії" — підсумував журналіст.

Зазначимо, що з 2018 по 2021 роки англієць працював у клубі з Глазго помічником Стівена Джеррарда. 1 червня 2022 року Майкл очолив Куїнз Парк Рейнджерс, який зараз йде на сьомому місці у Чемпіоншипі.

Що цікаво, ігрова кар'єра Біла була дуже короткою — він завершив її вже у 21 рік, так і не загравши на дорослому рівні.