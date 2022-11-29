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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 листопада.

Завершилася 277 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ввечері росіяни завдали кількох ракетних ударів по Дніпру. Влучили у приватне підприємство, знищили виробничі приміщення.

- «Проривний» пакет допомоги — глава МЗС Швеції оголосив деталі найбільшої оборонної та фінансової підтримки України. Швеція передасть Україні наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та військові однострої, панцерники і додаткові 270 млн євро.

- У місті Ладижин на Віннниччині ввели надзвичайну ситуацію воєнного характеру через аварію на Ладижінській ТЕС після ракетного обстрілу. У місті розгорнули роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. 18 тисяч містян без теплового опалення. Військове командування та підприємства критичної інфраструктури координуються для відновлень теплових мереж.

- В Україні відновили понад половину об’єктів теплопостачання після ракетних обстрілів. 316 уражених об’єктів відновлено. Наразі працюють практично усі українські котельні.

- Словенія приєднається до тренувальної місії Євросоюзу та проводитиме спеціалізовану підготовку для ЗСУ. Також у Міноборони Словенії заявили про готовність лікувати поранених українських військових та цивільних.

- ЗСУ минулого тижня уразили підрозділ росіян на Луганщині — 70% особового складу окупантів знищено.

- Фінляндія зможе прийняти понад 10 тисяч українських біженців цієї зими. Країна готова знайти додаткові місця для мігрантів внаслідок російських обстрілів енергосистеми України.

- Учора Україна здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. 27 листопада о 9:00 та 14:00 годині з Європи провели тестові некомерційні обсяги електроенергії потужністю 1 МВт. Такий імпорт може стабілізувати всю енергосистему України. Зараз проводять тестові постачання для перевірки технічних можливостей.

Оперативна інформація щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджується на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «росатомом».

Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій. Усі ключові питання – тримаємо у фокусі уваги.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини.

Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.

Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".