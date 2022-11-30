Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 листопада.

Завершилася 279 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Палата представників Генеральних штатів у Нідерландах визнала росію державою-спонсором тероризму.

- Німеччина надає Україні €56 млн для ремонту енергетичної інфраструктури та 350 генераторів. Про це стало відомо після сьогоднішньої розмови Олафа Шольца із Володимиром Зеленським.

- Видавництво Старого Лева перевидасть збірку дитячих віршів Володимира Вакуленка, тіло якого виявили у масових похованнях в Ізюмі.

- Вагнерівці вербують засуджених у в'язницях Центральноафриканської Республіки. За інформацією видання The Daily Beast, ПВК Вагнера почала звільняти повстанців із ЦАР, щоб ті пішли воювати в Україну та Малі. Деякі із новобранців були засуджені за зґвалтування та вбивства, ще частина є терористами, які контролювали території ЦАР під час громадянської війни.

- В Україні достатньо енергетичних ресурсів, щоб стабільно пройти зиму. Йдеться про газ, вугілля та пальне. Попри збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, дефіциту пального не передбачають.

- Наразі виробництво електроенергії в Україні покриває 70% від потреб. Цього достатньо, щоб споживачі отримували електрику щонайменше на 5-6 годин на день. "Укренерго" працює над тим, щоб розподілення енергії було рівномірним та справедливим.

- США нададуть $53 млн на підтримку енергосистеми України. Кошти підуть купівлю трансформаторів, автовимикачів, розрядників, транспортних засобів.

Оперативна інформація щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів.

За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні і провокаційних дії на російсько-українському кордоні. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Янжулівка, Миколаївка, Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотні літальні апарати.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времіївка, Червоне Херсонської області. В районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БпЛА.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні.

Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони.

Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних.

Слава всім, хто воює за свободу! Слава всім, хто працює заради нашої перемоги! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну!".