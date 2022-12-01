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Клуби-претенденти на аргентинця можуть вишиковуватись у чергу.

Аргентинський головний тренер Маурісіо Почеттіно завершив обіймати відповідну посаду на чолі французького Парі Сен-Жермен на початку липня 2022 року, проте не став одразу шукати собі новий клуб заради поновлення роботи.

Проте вже починаючи від січневої трансферної кампанії 50-річний аргентинський фахівець планує все ж таки знайти собі нове місце роботи, про що заявив у нещодавньому інтерв’ю.

"Мій відхід із ПСЖ відбувся занадто пізно відносно початку нового сезону — на початку липня, тому очолювати новий проєкт не було особливого сенсу.

Останні шість місяців натомість я витратив на відновлення та поглиблення власних навичок, а також на аналіз того, що відбувалось із ПСЖ за півтора роки під моїм керівництвом.

Це правда, що інколи ви просто не можете обрати саме той момент для відходу з команди, який вам пасує найбільше. Проте після завершення цього чемпіонату світу я відчуваю, що знову отримаю заряд енергії для подальшої роботи, нові ідеї.

Думаю, що прийшов час відновлювати тренерську кар’єру та розпочинати новий проєкт у новому клубі. Кілька днів або тижнів після мундіалю в Катарі, і ми почнемо заслуховувати пропозиції від клубів", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що раніше Почеттніо назвав ПСЖ "невдячним клубом".