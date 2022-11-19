Франция

Аргентинський керманич прокоментував досвід роботи у французькому гранді.

Після завершення минулорічної кампанії, на той момент головного тренера французького Парі Сен-Жермен Мауріціо Почеттіно було звільнено через незадовільні результати виступів команди, і на його місце прийшов французьких фахівець Крістоф Галтьє.

У той самий час аргентинський 50-річний керманич і досі залишається без роботи, проте планує спробувати знайти собі новий клуб під час зимового трансферного вікна.

У своєму останньому інтерв’ю Почеттіно знову звернувся до досвіду роботи на чолі "червоно-синіх", розповівши про свої враження від розставання з колективом.

"Створення такої команди було дуже складним завданням із багатьма невизначеними параметрами. Усі ці зіркові особистості, із таким талантом… це трапилось зі мною вперше в Парижі, і тому був потрібен час, аби це осягнути.

Були гравці, які тільки-но повернулись із Копа Америка та Чемпіонату Європи, інші отримали травми. А також нове місто, нова культура. У нас у складі було 9-10 капітанів своїх збірних.

Я думаю, що це був надзвичайний досвід, який більше ніколи в мене не повториться. Вони невдячні. Роботу тренера ніхто не оцінює. Якщо ви виграєте, це завдяки індивідуальному таланту гравців. Якщо програєте, то це тренер у всьому винен", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що Почеттіно розглядають в якості можливої заміни для головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.