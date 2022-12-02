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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 грудня.

Завершилася 281 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Уряд Італії запроваджує тимчасове управління на заводі ISAB, який належить російському "Лукойлу".

- На сьогодні ознак формування потужного ударного угруповання на території Білорусі немає. ГУР.

- Уряд Італії одноголосно схвалив постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року. Corriere Della Sera.

- Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з росією. Київ сам має вирішити, коли та як починати переговори, — Емманюель Макрон.

"Йдеться про наші цінності, про те, про що ми разом домовилися в Статуті ООН – про захист суверенітету і територіальної цілісності.

Якщо ми вважаємо, що можемо покинути країну й відмовитися від повного дотримання цих принципів, це означає, що стабільність у цьому світі неможлива", – наголошує президент Франції.

- Є лише один спосіб закінчення війни: Путін повинен піти з України. Здається, він не збирається цього робити. У мене немає найближчих планів контактувати з ним. Але я готовий поговорити, якщо буде зацікавленість у припиненні війни. Путін її ще не показав. Ми повинні підтримувати український народ. Думка про те, що Путін колись переможе Україну — за межею розуміння. Джо Байден.

- Чеський Сенат схвалив навчання українських військових у країні

- Британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців. «Коли країна вступає в зиму, а її інфраструктура зазнає атак, виживання мільйонів людей – це щоденна боротьба.

▪️7 самохідних зенітних установок GEPARD; ▪️100 000 аптечок; ▪️3 мостоукладальні танки BEAVER; ▪️8 надводних безпілотників; ▪️12 машин для охорони кордону; ▪️4000 спальних мішків; ▪️запасні частини до Мі-24; ▪️30 карет швидкої допомоги. - Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Туди входять:

- Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом про надання Україні додаткових $37 мільярдів. - ЄС попередньо погодив обмеження ціни на російську нафту – $60 за барель. - Литва забезпечить приблизно 25 тис. українських військових зимовим одягом на суму понад €2 млн. - Відбувся черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Повернули оборонців Маріуполя та «Азовсталі», полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. ОП.

Оперативна інформація щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли окупантами районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі.

Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором.

Перше. РНБО доручила Уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Друге. Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Четверте. Усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

І пʼяте. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави.

Цими й іншими рішенням ми гарантуємо Україні духовну незалежність".