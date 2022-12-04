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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 грудня.

Завершилася 282 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- 7 грудня американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні, — CNN. Адміністрація Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги на 37 мільярдів доларів.

- Виведення російського озброєння із Запорізької АЕС буде частиною угоди України та росії з МАГАТЕ, — глава МАГАТЕ для La Repubblica.

- За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас, — ГУР МО України.

- Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти, — повідомлення Ради ЄС.

- На Донеччині ЗСУ збили ворожий літак, — зведення Генштабу. У суботу в районі населеного пункту Підгородне Донецької області Сили оборони збили ворожий літак.

- Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни, — заступниця держсекретаря США.

Інформація щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:



Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 — загиблими.

Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність!

А зараз – окремо – подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні. Слава всім, хто воює за Україну! Слава всім, хто працює заради нашої держави! Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за незалежність! Слава Україні!".