Завершилася 284 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

- Чеська компанія Excalibur Army відновлює та модернізує для України танки Т-72

- "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.

- У Херсоні відновили електропостачання у 85% міста та водопостачання у 70% містян.

- У центрі Вашингтона встановили пам’ятник Григорію Сковороді.

- Зенітники 138-ї бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52. "Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні пресцентру Командування Повітряних сил.

"Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. 6 орденов Мужества на двоих", — пишуть російські пабліки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде дуже складною – це однозначно. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, що наближає нас до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів.

Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти цієї зими – це відстояти все.

Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх, навіть якщо хтось один думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли".