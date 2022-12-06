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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 грудня.

Завершилася 285 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Безпілотні літальні апарати знайшли курців на аеродромах в Енгельсі та Дягілево. Через бавовну пошкодились декілька стратегічних бомбардувальників.

- Двоє поляків з Інтернаціонального легіону загинули на війні з росією. Це — Януш Шеремета, на псевдо Козак, та його колега Кшиштоф. На фронті вони воювали близько пів року.

- Майже 20 танкерів застрягли в Туреччині після введення стелі цін на російську нафту. Вони стали на якір біля проток Босфору і Дарданелли, які з'єднують чорноморські порти росії з міжнародними ринками.

- Чорногорія надає 11% військового бюджету як допомогу Україні. Уряд країни повідомив про це після підписання Спільної декларації про євроатлантичну перспективу України.

- В Херсоні затримали екскерівника банку рф, який допомагав Сальдо створювати "рубльову зону". Зловмисником виявився колишній працівник місцевого банку, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

- Сергій Жадан посів 2 місце в рейтингу культурних діячів року від авторитетного німецького медіа Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Країни ЄС в листопаді скоротили попит на газ на чверть у спробах зменшити залежність від росії. Що цьому сприяло? Насамперед альтернативні постачальники, стримування споживання, тепла осінь та надвисокі ціни на газ.

Він — втілення відважності та стійкості всього українського народу в протистоянні з російською агресією. Зеленський заслуговує місце в історії проявом свого лідерства та сили духу», — коментує видання. - Володимир Зеленський став людиною року за версією Financial Times. «Президент України став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід цього століття.

Інформація Генштабу ЗСУ щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За попередньою інформацією, понад 60, з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів. Серед них — Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України. Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках.

В селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію російської федерації.

Почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато і нинішніх запитань про Росію.

Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось із елементів безпеки інших – означає нову війну.

Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності – може дати мир.

Вірю, прийдемо до цього.



Слава всім, хто захищає Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі вистояти проти російського терору! Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали терористи! Слава Україні!".