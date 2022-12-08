Війна, день 287. Анонсовано дев‘ятий пакет санкцій проти рф

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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 грудня.

Завершилася 287 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німеччина виділяє Україні грант на 200 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб, — посольство Німеччини в Україні.

- США не заважають Україні розвивати можливості для ударів на великі відстані, — міністр оборони США Ллойд Остін.

- СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

- США затвердили в оборонному бюджеті щонайменше $800 мільйонів безпекової допомоги для України, — Reuters.

- Країни НАТО розглядають можливість задіяти кошти з фонду, який раніше використовувався для підтримки сил безпеки Афганістану, для допомоги Україні, — газета Politico.

- Німеччина і Польща дійшли згоди, що комплекси Patriot будуть розміщені на польській території біля кордонів з Україною, — пресслужба уряду ФРН.

- Україна отримала гуманітарну допомогу від Південної Кореї у вигляді 100 пікапів та п'ять міні-екскаваторів, – посольство України в Республіці Корея.

- Україна вже отримала 2,2 мільярда гривень доходів від арештованого російського та білоруського майна, – пресслужба БЕБ.

- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев‘ятий пакет санкцій проти рф.

Найголовніше:

— додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб;

— ще 3 російських банки під санкціями;

— обмеження доступу РФ до БПлА через потенційних постачальників з третіх країн (Іран);

— нові заходи експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення;

— зняття «з ефіру» ще чотирьох каналів пропаганди.

Інформація Генштабу ЗСУ щодо дій ворога на окремих напрямках і не тільки:

Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім – щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там – щодня, щоночі, щогодини.



Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах.



Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного, і на Ставці, і на урядовому рівні. Провів іще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу.

Слава всім, хто працює заради перемоги!

Слава кожному нашому воїну – всім, хто здобуває для України життя!".