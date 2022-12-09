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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 грудня.

Завершилася 288 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Російські війська завдали удару по Харківщині, влучили в приватний будинок, постраждало 4 осіб — голова ОВА Синєгубов.

- Палата представників США підтримала оборонний бюджет на 2023 рік, у якому передбачено $800 млн для України — це на $500 млн більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.

- Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України — глава МЗС Растіслав Качер.

- ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів — Politicо.

- У Міноборони Британії вважають, що Росія була змушена доукомплектувати мобілізованими свій елітний танковий підрозділ, сформований для захисту Москви, після значних втрат на війні в Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Середина-Буда і Чернецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони тридцяти населених пунктів. Серед них — Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Пречистівка і Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони двадцяти двох населених пунктів. Зокрема це – Времівка і Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів. Серед них — Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами – посмертно – поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами.

Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку.

І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних «фугасів», розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури...

Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО.



І я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає нашим людям!

Вічна пам’ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну!".